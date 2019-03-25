Москва 24 покажет, как приобрести землю для торговли и промышленности

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26 марта в Цифровом деловом пространстве в рамках проекта "Биржа торгов" состоится презентация по теме – "Земельные участки для бизнеса как драйвер развития городской инфраструктуры".

На мероприятии будут представлены крупные земельные участки под инвестиционные проекты разных сфер – от торговли до промышленности. Предпринимателям также расскажут о возможности построить автозаправочную станцию с придорожным сервисом в районе ТПУ "Пятницкое шоссе" и многофункциональный торговый центр в районе ТПУ "Нагатинская".

Смотрите трансляцию 26 марта в 15:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.