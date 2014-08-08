Арест фигуранту дела о провокации взятки Косоурову продлен на полгода

Басманный суд Москвы продлил до 14 февраля срок заключения под стражей фигуранту уголовного дела о провокации взятки сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России - замначальнику управления Б ГУЭБиПК Ивану Косоурову.

"Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Вопрос о продлении меры пресечения в отношении других фигурантов дела суд рассмотрит 11 августа (Салавата Муллаярова и Алексея Боднара) и 13 августа (Максима Назарова и Сергея Пономарева)", - сообщили РАПСИ в пресс-службе суда

Отметим, что Косоуров отстранен от должности. Ему предъявлено обвинение по статьям об организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий) и провокации взятки.

Напомним, что в феврале-марте вокруг деятельности антикоррупционного главка МВД разразился скандал из-за уголовного дела, по которому проходят ведущие сотрудники управления. Следствие считает, что оперативники и некие руководители главка пытались подставить сотрудника ФСБ, в частности, они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их "под крышу" за 10 тысяч долларов в месяц.

В июне бывший заместитель главы антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова Борис Колесников покончил с собой, выбросившись из окна.