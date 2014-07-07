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Свежая пресса

07 июля 2014, 12:10

Негосударственные пенсионные фонды ожидают дополнительные проверки

Банк России свежая пресса негосударственные пенсионные фонды

Фото: ИТАР-ТАСС

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) займется проверкой Негосударственных пенсионных фондов (НФП), которые вновь получат доступ к накоплениям налогоплательщиков. Проект указания о проведении проверок НПФ с участием сотрудников АСВ опубликовал Банк России, сообщает "Коммерсантъ".

Главная цель будущих ревизий – убедиться в надежности НПФ и выяснить, насколько грамотно ведется в фондах учет обязательств. Тогда в случае ликвидации несостоятельных фондов (что уже является функцией АСВ) и введения временной администрации подсчет объема клиентских средств значительно упростится.

Служащим АСВ в ходе проверок предстоит оценить, соблюдает ли фонд требования к участникам системы гарантирования пенсионных накоплений, а также проверить объем и структуру обязательств фонда, выполнение правил уплаты гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений, ведение учета обязательств перед клиентами, готовность к формированию реестра обязательств. Как сообщила "Коммерсантъ" исполнительный директор НПФ "Национальный" Светлана Касина, понятие о реестре обязательств НПФ впервые появилось в законе о гарантировании пенсионных накоплений, принятом в конце 2013 года.

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Данные меры помогут выяснить, насколько серьезно тот или иной фонд относится к своим обязательствам. Представители крупных НПФ оценивают новую меру положительно: поскольку постоянный учет обязательств уже входит в функционал большинства фондов, прохождение проверок не должно стать для них проблемой. Более того, у представителей НПФ появится шанс обеспечить своим клиентам чуть больше прибыли: это будет возможно в том случае, если АСВ убедится в надежности фондов и не станет назначать тариф гарантийных взносов по верхней границе. В то же время, деятельность небольших НПФ из-за дополнительных проверок может осложниться: не у всех маленьких фондов имеется нужное программное обеспечение для оперативного формирования реестра обязательств перед клиентами.

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