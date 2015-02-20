"Банк Москвы" присоединится к ВТБ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Банк Москвы с 1 января 2016 года войдет в состав ВТБ, передает ТАСС со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Михаила Осеевского.

Как уточнил глава правления, все проекты "Банка Москвы" перенесут на новый баланс. Отметим, что сейчас банк входит в группу ВТБ.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что стратегия кредитного учреждения предусматривает объединение банков в один и под единым брендом. Как отмечает МИА "Россия сегодня", на эти процессы он отвел пять-шесть лет.

Добавим, что в группу ВТБ также входят ВТБ24, "Лето банк", филиалы банка в странах Европы, Азии и Африки, а также страховая и лизинговая компании и пенсионный фонд.

Ранее "Банк Москвы" принадлежал столичному правительству, но в 2011 году пакет акций (46,48%) был продан ВТБ.

Напомним, что со столичным кредитным учреждением также связан скандал, разгоревшийся в 2010 году. Как считают в МВД, бывшие руководители "Банка Москвы" выдавали кредиты подставным клиентам. Интерес у следователей вызвал кредит на 12,76 миллиарда рублей, выданный компании "Премьер Эстейт". По информации правоохранителей, деньги на счет организации не поступили.

В 2013 году против бывших руководителей банка завели еще одно уголовное дело. По данным следствия, с 2008 по 2011 год они перечислили с корреспондентского счета "Банка Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на Кипре.