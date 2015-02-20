Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Бизнес

20 февраля, 09:00

"Банк Москвы" присоединится к ВТБ

Банк Москвы бизнес присоединение ВТБ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Банк Москвы с 1 января 2016 года войдет в состав ВТБ, передает ТАСС со ссылкой на заместителя президента-председателя правления ВТБ Михаила Осеевского.

Как уточнил глава правления, все проекты "Банка Москвы" перенесут на новый баланс. Отметим, что сейчас банк входит в группу ВТБ.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что стратегия кредитного учреждения предусматривает объединение банков в один и под единым брендом. Как отмечает МИА "Россия сегодня", на эти процессы он отвел пять-шесть лет.

Добавим, что в группу ВТБ также входят ВТБ24, "Лето банк", филиалы банка в странах Европы, Азии и Африки, а также страховая и лизинговая компании и пенсионный фонд.

Ранее "Банк Москвы" принадлежал столичному правительству, но в 2011 году пакет акций (46,48%) был продан ВТБ.

Напомним, что со столичным кредитным учреждением также связан скандал, разгоревшийся в 2010 году. Как считают в МВД, бывшие руководители "Банка Москвы" выдавали кредиты подставным клиентам. Интерес у следователей вызвал кредит на 12,76 миллиарда рублей, выданный компании "Премьер Эстейт". По информации правоохранителей, деньги на счет организации не поступили.

В 2013 году против бывших руководителей банка завели еще одно уголовное дело. По данным следствия, с 2008 по 2011 год они перечислили с корреспондентского счета "Банка Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на Кипре.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать