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Бизнес

19 декабря 2014, 10:24

App Store поднял цены на встроенные покупки и программы

Apple бизнес курсы валют

Фото: ТАСС

Магазин App Store поднял цены на приложения и разослал уведомления разработчикам.

Так, минимальная стоимость игры или программы вместо 33 рублей теперь составляет 62 ($0,99). 1,99 доллара в магазине — это 123,99 рубля, 2,99 доллара — 185,99 рубля, 3,99 — 242,35 рубля, 9,99 — 618,09 рубля.

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При этом у старых приложений осталась прежняя цена, основанная на 33 рублях. Изменения не коснулись музыки и фильмов.

Ранее Apple подняла цены на свои гаджеты, в среднем стоимость увеличили на 25-27% в зависимости от модели.

Вслед за Apple повышение цен анонсировали производители компьютерной техники Lenovo, Acer и Huawei.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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