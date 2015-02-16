Apple предложила пользователям Windows бесплатные приложения из iWork

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У пользователей Windows-устройств теперь могут воспользоваться бесплатной веб-версией пакета офисных приложений iWork, сообщается на сайте Apple.

Бесплатно воспользоваться приложениями Numbers, Pages и Keynote теперь смогут даже те пользователи, которые не являются владельцами "яблочных" гаджетов.

Для этого надо будет создать аккаунт Apple ID на сайте iCloud. При этом документы, созданные в программах, совместимы с форматами в Microsoft Office.

Предполагается, что таким образом Apple попытается перехватить часть пользователей у Microsoft, потому что подписка на сервис приложений Office 365 является платной.

Отметим, вначале приложения iWork были платными и продавались в коробках. Теперь программы стали бесплатными для всех владельцев новых устройств от Apple. Microsoft же постепенно снижает стоимость Office, но в целом программы остаются платными.

Ранее стало известно, что Apple открыла секретную лабораторию для создания электромобиля и начала набирать специалистов, имеющих опыт разработки авто. Новинку компании уже видели на трассе, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" автоэксперт, ведущий программы "Городская автомобильность" Павел Федоров.

Он отметил, что подобные проекты уже есть у конкурентов Apple. "Было бы странно, что Google делает, а Apple не делает. Есть новость, что Sony занимается подобным проектом, каким-то самоуправляющимся автомобилем. Очередь только за Samsung, если мы идем по компаниям-производителям телефонной утвари. Автопром у них свой есть", – добавил он.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, по форме электрокар Apple напоминает минивэн. Проект под названием "Титан" был запущен около года назад. Его возглавляет вице-президент по дизайну продукции Стив Задески, который раньше работал в корпорации Ford. В автомобильном производстве Apple будет задействовано около тысячи человек.