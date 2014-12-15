Samsung вслед за Apple поднял цены на гаджеты серии Galaxy

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Samsung поднял цены на ряд гаджетов серии Galaxy, сообщили M24.ru в пресс-службе компании.

Так, Galaxy Note 4 будет стоить 39,9 тысячи рублей (сейчас - 36,9 тысячи), Galaxy Tab S 10.5'' LTE - 29,9 тысячи (сейчас - 26,9 тысячи), Galaxy Tab S 10.5'' Wi-Fi - 24,9 тысячи рублей (сейчас - 22,9 тысячи).

В самой компании это объяснили "резким ослаблением рубля по отношению к иностранной валюте".

Ранее компания Apple объявила о повышении цен на свою продукцию на 25-27% в зависимости от модели. Так, iPhone 6 с памятью 16 ГБ подорожал на 8 тысяч рублей, а iPhone 6 Plus с памятью 128 ГБ прибавил в цене сразу 12 тысяч рублей.