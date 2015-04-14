Apple снизила цены на iPhone в России

Фото: apple.com

Компания Apple обновила стоимость на iPhone 6 и 6 Plus в официальном интернет-магазине. Цены были снижены на 4-8 тысяч рублей в зависимости от модели.

"В связи с укреплением рубля в последние недели мы снизили цены на iPhone в России, чтобы привести их в соответствие с ценами по миру", – пояснили в компании.

Наибольшее снижение в размере 8 тысяч рублей компания установила на модель Apple iPhone 6 Plus 128 Gb, теперь аппарат рекомендуется продавать от 69 тысяч 990 рублей. Цены на Apple iPhone 6 Plus 16GB предлагается снизить на 6 тысяч рублей – до 55 тысяч 990 рублей, увеличенная модель с памятью объемом 64 Gb обойдется в 62 тысячи 990 рублей (снижение на 7 тысяч рублей).

Кроме того, рекомендуется снизить цены на самый дешевый телефон шестой серии – Apple iPhone 6 16 Gb на 4 тысячи рублей до 48 тысяч 990 рублей, аналогичный аппарат с памятью 64 Gb будет стоить 55 тысяч 990 рублей (снижение на 6 тысяч рублей), 128Gb – 62 тысяч 990 рублей (снижение на 7 тысяч рублей).

Напомним, в 2014 году компания Apple дважды повышала цены iPhone в России. 25 ноября они выросли на 20 процентов. 22 декабря iPhone подорожал еще на 30 процентов. В Apple повышение цен объясняли падением курса рубля.

Стоит также добавить, что по итогам прошлого года компания впервые вышла на первое место по обороту от продаж смартфонов в России, нарастив продажи в денежном выражении на 80 процентов, до 67 миллиардов рублей. в натуральном выражении рост продаж составил свыше 60 процентов, достигнув порядка 2,7 миллиона смартфонов.