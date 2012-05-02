Столичная полиция запустила мобильное приложение

Столичная полиция разработала и запустила мобильное приложение для iOS, сообщает сайт ГУ МВД России по городу Москве. В скором времени новинка станет также доступна пользователям устройств на базе Android.

В первую очередь приложение «Московская полиция» предназначено для своевременного информирования горожан о новостях правоохранительной системы. Также программа поддерживает функцию геолокации – она помогает найти ближайший к пользователю отдел полиции или ГИБДД и незамедлительно связаться с ним. Также в приложении доступна информация о людях, находящихся в розыске за совершение преступлений или пропавших без вести.

Приложение доступно для скачивания на русском и английском языках.