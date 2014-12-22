The Hollywood Reporter назвал "Левиафан" фильмом года

Андрей Звягинцев. Фото: M24.ru

Ведущий американский журнал о кино The Hollywood Reporter назвал картину режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" фильмом года, сообщает МИА "Россия сегодня".

Российский фильм занял первую строчку в списке лучших мировых кинолент 2014 года по версии журнала.

В десятке издания такие картины, как "Выживут только любовники" Джима Джармуша, "Бердмен" Алехандро Гонсалеса Иньярриту, "Ида" Павла Павликовского, "Отрочество" Ричарда Линклейтера, "Охотник на лис" Беннетта Миллера, "Дикие истории" Дамиана Сифрона, "Самый жестокий год" Джей Си Чендора, "Сельма" Авы ДюВерней и "Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона.

Стоит отметить, что "Левиафан" попал и в топ-10 лучших фильмов по версии кинообозревателя Associated Press Джейка Койла.

"Левиафан" рассказывает о противостоянии мелкого предпринимателя и коррумпированных чиновников. В главных ролях снялись Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков. На западе картину уже показали зрителям, а в российский прокат она выйдет в начале 2015 года.

Напомним, "Левиафан" получил приз за лучший сценарий в Каннах и был признан лучшим фильмом Мюнхенского и Лондонского кинофестивалей, а также кинофестиваля в Абу-Даби. Картина также поборется за "Золотой глобус".

Кроме того, фильм Звягинцева включили в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".