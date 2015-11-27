Три пятиэтажки снесут в столице до конца года

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В скором времени в столице снесут еще три пятиэтажных дома, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщает пресс-служба профильного департамента.

Почти завершен снос дома по адресу: проспект Вернадского, дом 50. Дома по адресам: улица Гримау, дом 11, корпус 1 и проезд Дежнева, дом 30 корпус 1 строители начнут сносить в ближайшее время.

Всего в Москве осталось снести 159 пятиэтажных жилых дома. В Южном, Центральном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена.

После сноса ветхих пятиэтажек власти планируют перейти к реновации домов несносимых серий. Речь идет о зданиях 1960-х – середины 1970-х годов.

Планы по демонтажу несносимых серий пятиэтажек уже были заложены в Генеральный план 2010 года. Но после присоединения новых территорий к Москве их снос отложили еще на более долгий срок.

По словам специалистов, постройка новых кварталов на месте пятиэтажек 1960–1970 годов уплотнит застройку и позволит увеличить количество квадратных метров жилья.

В настоящее время готовятся поправки в законодательство. Начать снос планируется в 2017 году.