"Известия": в МВД вернули офицерские собрания и рабочие тетради

Анатолий Якунин. Фото: ИТАР-ТАСС

Глава московской полиции Анатолий Якунин для укрепления дисциплины решил возродить в своем ведомстве некоторые советские порядки.

Генерал распорядился проводить офицерские собрания, на которых полицейские будут обсуждать слова и поступки друг друга и выносить по ним решения. Кроме того, пишет газета "Известия", сотрудникам столичного ГУ МВД уже раздали рабочие тетради, в которых они должны будут отражать свои служебные планы.

Приказ "Об утверждении положения об офицерском собрании в подразделениях системы ГУ МВД России по Москве" был подписан Анатолием Якуниным 29 июня. Конечной целью документа является "укрепление служебной дисциплины и законности, воспитание высоконравственной личности сотрудника, создание благоприятного морально-психологического климата, обстановки неприятия нарушений служебной дисциплины, воздействие общественного мнения на нарушителей".

Согласно идее руководства, офицерские собрания должны стать своеобразным клубом товарищей и единомышленников. Участвовать в них разрешается и людям без погон — членам семей полицейских, уволенным со службы сотрудникам, чиновникам, представителям общественных организаций и рядовым горожанам. Решения собрания могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием и являются обязательными для всех его участников. Наказывать кого-то после собрания можно общественным предупреждением и порицанием, также можно ходатайствовать перед руководством о дисциплинарной ответственности.

Сами полицейские относятся к этому нововведению скептически. По их мнению, данная мера является простой формальностью и только осложнит им работу.

Согласно другому приказу Якунина — "О личном планировании работы руководителей подразделений системы ГУ МВД России по Москве", полицейским раздали рабочие тетради. Они представляют собой ежедневники, в которые полицейские должны заносить свои рабочие планы на день и месяц. По итогам работы должны быть сделаны отметки о выполнении поставленных задач.

Показывать рабочие тетради другим людям или уносить их с собой запрещается — это будет расцениваться как нарушение режима секретности. Однако руководство столичного главка МВД оставляет за собой полномочие периодически проверять эти тетради. Ревизоры оценят, как человек выполнил поставленные перед самим собой задания. Эксперты положительно оценивают нововведение: по их мнению, подготовка плана на каждый день поможет оценить степень загруженности сотрудников.

