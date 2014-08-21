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21 августа 2014, 21:22

Участковые смогут устанавливать личность при помощи мобильных приложений

Анатолий Якунин связь приложения участковые

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных, рассказал журналистам в четверг руководитель ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

Таким образом, благодаря подобному приложению участковому не придется вести человека в отдел полиции для установления личности.

Ранее в интервью M24.ru Якунин рассказал, что все участковые в Москве до конца года получат планшеты, с помощью которых смогут общаться с жителями своих районов по Skype. Жители смогут жаловаться участковым на нарушения общественного порядка, а участковые – отчитываться перед ними о своей работе.

Якунин также сообщил, что сегодня в Москве работает около 140 тысяч видеокамер, записи с которых хранятся до 15 суток.

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Как заявил ранее руководитель департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, все столичные подъезды должны быть оборудованы видеокамерами до конца 2015 года. Он отметил, что на сегодняшний день камеры есть в 70% подъездов, их количество составляет более 94 тысяч. Кроме того, 1,7 тысяч камер установлено в местах массового скопления граждан, а также 20 тысяч камер дворового наблюдения.

Также в столице установлено 710 комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Причем на дорогах с камерами число ДТП за год снизилось на 16,8%, количество погибших - на 19,2%, пострадавших - на 19%.

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