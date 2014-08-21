Участковые смогут устанавливать личность при помощи мобильных приложений

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Столичная полиция планирует внедрить в работу участковых мобильные приложения, с помощью которых полицейские смогут на месте получить доступ к базам данных, рассказал журналистам в четверг руководитель ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

Таким образом, благодаря подобному приложению участковому не придется вести человека в отдел полиции для установления личности.

Ранее в интервью M24.ru Якунин рассказал, что все участковые в Москве до конца года получат планшеты, с помощью которых смогут общаться с жителями своих районов по Skype. Жители смогут жаловаться участковым на нарушения общественного порядка, а участковые – отчитываться перед ними о своей работе.

Якунин также сообщил, что сегодня в Москве работает около 140 тысяч видеокамер, записи с которых хранятся до 15 суток.

Как заявил ранее руководитель департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, все столичные подъезды должны быть оборудованы видеокамерами до конца 2015 года. Он отметил, что на сегодняшний день камеры есть в 70% подъездов, их количество составляет более 94 тысяч. Кроме того, 1,7 тысяч камер установлено в местах массового скопления граждан, а также 20 тысяч камер дворового наблюдения.

Также в столице установлено 710 комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Причем на дорогах с камерами число ДТП за год снизилось на 16,8%, количество погибших - на 19,2%, пострадавших - на 19%.