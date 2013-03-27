Миграционный патруль на треть помог увеличить эффективность рейдов ФМС

Фото: ИТАР-ТАСС

Эффективность рейдов Федеральной миграционной службы увеличилась на 30% благодаря миграционному патрулю. Об этом заявил в среду глава департамента безопасности Москвы Алексей Майоров.

По его словам, в рейды обычно выходят 2 сотрудника миграционной службы и 4-5 дружинников. На сегодня специальную подготовку прошли уже около 150 человек. В их функции входит, в том числе проверка документов. "Таким образом, удалось увеличить эффективность рейдов по борьбе с нелегальной миграцией. Сейчас есть возможность проводить рейды, в том числе в метро и транспортно-пересадочных узлах", - пояснил Майоров.

Кроме того, работа ведется и с руководителями столичных предприятий и организаций. В планах московских властей – увеличить ответственность за привлечение нелегальной рабочей силы.

Кроме таких миграционных патрулей, добровольные дружины сформированы для ГИБДД, полиции, социальных служб и железной дороги. Всего в столице 19 тысяч волонтеров, которые в случае необходимости могут оказать и силовую поддержку органам власти. Однако, по закону, привлекать добровольных дружинников можно не чаще 4 раз в месяц.