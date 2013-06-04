Сказки от Арины Родионовны прочтут посетителям "Музеона"

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования дня рождения Александра Пушкина 6 июня в парке искусств "Музеон" пройдет интерактивный турнир. Посетителей ждут сказки от Арины Родионовны, викторины, игры, встречи с царем Салтаном и Шамаханской царицей.

"Главной игрой турнира станет специально разработанная для праздника игра "Пушкин" (по принципу всемирно известной игры UNO). Кроме того, гостей праздника ждут черный ящик со сказочными предметами, зашифрованные отрывки сказок и многое другое", - сообщили организаторы.

Интерактивный турнир, который "Музеон" проводит совместно с библиотекой имени Пушкина, начнется в 14.00. А в 18.00 начнется театральный вечер. Это проект, организованный с детской театральной мастерской "Времена".



Зрителей ждет спектакль "Слуга двух господ" Карло Гольдони. Постановка насыщена музыкой, танцами и стихотворениями. Во втором отделении вас ждут отрывки из произведений Пушкина, Бомарше, Ильфа и Петрова.

Добавим, что вход на мероприятия свободный для всех желающих.