"Аэрофлот" предоставит лайнер для перевозки клиентов "Библио Глобус"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Компания "Аэрофлот" предоставит дальнемагистральный самолет Boeing 777 для перевозки клиентов туроператора "Библио Глобус". Об этом говорится в заявлении на сайте туристической компании.

Отмечается, что лайнер будет выделен из парка авиакомпании "Оренбургские авиалинии" сроком на два месяца – с 15 октября по 15 декабря.

Такое решение было принято в связи с невозможностью "Трансаэро" выполнить рейсы по направлениям туроператора собственными силами и аннулированием всех чартерных рейсов авиакомпании после 25 октября.

Напомним, "Трансаэро" остановила продажу билетов на свои рейсы. Сначала сообщалось о прекращении перелетов по международным и внутренним направления после 15 декабря, но затем дата была перенесена на 15 октября.

Кроме того, "Трансаэро" отменила всю полетную программу для клиентов "Библио Глобус" после 25 октября. Последние обратные рейсы с туристами компании состоятся 24 октября, а авиабилеты на всех обратных рейсах авиакомпании после 25 октября необходимо аннулировать.

У перевозчика есть обязательства в 20 миллиардов рублей перед аэропортами и топливозаправочными компаниями, а общий долг компании перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Ранее компания уже отменила в общей сложности более двух сотен рейсов с 6 по 9 октября. Также сообщалось, что на 10 октября отменяются 38 рейсов.