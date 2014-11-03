Всемирный торговый центр в Нью-Йорке открылся через 13 лет после теракта

Фото: onewtc.com/

Всемирный торговый центр в Нью-Йорке открылся для арендаторов через 13 лет после теракта 11 сентября, сообщает USA Today.

3 ноября издательский дом Conde начал переезд в манхэттенскую башню One World Trade Center, построенную на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра.

На сегодняшний день новый 104-этажный небоскреб - самое высокое здание в США. При этом по данным СМИ, здание One World Trade Center уже сдано на 60%. Среди акционеров, в частности, рекламная компания Kids Creative, оператор стадионов Legends Hospitality, консалтинговая BMB Group и сервисная Servcorp.

Отметим, что ранее в 72-этажную башню 4 World Trade Center переехало Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси. Строительство новых зданий на месте уничтоженных велось восемь лет.

Как сообщает The Wall Street Journal, торжества по случаю открытия новых зданий и выезда арендаторов намечены на ноябрь, однако точная дата пока не определена.

Напомним, башни Всемирного торгового центра, открытого в 1973 году, были разрушены в результате теракта 11 сентября 2001 года. В небоскребы врезались два самолета, угнанные террористами; в результате погибли около трех тысяч человек.