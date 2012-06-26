Жителям «новой Москвы» не придется менять паспорта

Жителям районов, присоединяемых к столице в рамках проекта «Большая Москва», не понадобится смена документов, сообщает ИТАР-ТАСС. По словам начальника управления Федеральной миграционной службы по Москве Федора Карповца, штампы о регистрации можно будет проставить в паспорта в плановом режиме.

Глава столичного УФМС напомнил, что с 1 июля к столице будут присоединены Новомосковский и Троицкий административные округа Московской области, на территории которых проживают более 235 тыс. человек.

«Замены паспортов не будет, а штамп о регистрации можно поставить в обычном, плановом режиме», – сообщил Карповец, напомнив, что для всех проживающих на присоединяемых к столице территориях предусмотрены те же социальные льготы, что и для москвичей.

По словам руководителя столичного УФМС, для обеспечения работы миграционных подразделений на присоединяемых территориях подготовлены около 80 сотрудников. «В штатное расписание внесены необходимые изменения, осуществлен подбор сотрудников с увеличением штатной численности, проработан вопрос о защите каналов связи. Вся подготовительная работа проведена», – добавил Карповец.