Гражданина РФ задержали в Норвегии за попытку убийства соотечественницы

Фото: ТАСС/ZUMAPRESS.com

Гражданина России задержали в Норвегии вечером 6 февраля за попытку убийства соотечественницы, сообщает Норвежское телеграфное бюро (NTB).

По предварительным данным, на женщину напали в гараже, где ее несколько раз ударили гвоздодером. Пострадавшая сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Мужчине же предъявлены обвинения.

Были ли молодые женаты, неизвестно, однако сообщается, что они находились в отношениях. Сотрудники службы защиты детей, под опекой которых находятся дети россиянки, пытаются связаться с их родственниками в России.

Посольство РФ в Осло об инциденте уже уведомлены.