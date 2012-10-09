Нобелевскую премию по физике получили француз и американец

Фото: vesti.ru

Нобелевской премией по физике награждены француз Серж Орош и американец Дэвид Уайнленд за создание технологий управления отдельными квантовыми системами, объявил Нобелевский комитет. Эти ученые независимо друг от друга открыли методы, с помощью которых можно не только измерить частицы, но и управлять ими, не нарушая их состояния.

Ранее считалось, что такие частицы невозможно отделить от окружающей среды, а если это и удавалось, то они теряли свои свойства. Таким образом, ряд свойств, которыми обладают эти частицы, можно было наблюдать лишь опосредованно.

Дэвид Уайнленд родился 24 февраля 1944 года. Сейчас он работает в Национальном институте стандартов и технологий в США. Серж Орош родился 11 сентября 1944 года в городе Касабланка (Марокко). С 2001 года работает в Коллеж де Франс заведующим кафедрой квантовой физики.

Напомним, в прошлом году Нобелевская премия по физике была присуждена американцам Адаму Рису, Солу Перлмуттеру и австралийцу Брайану Шмидту за открытие ускоренного расширения Вселенной.

Накануне Нобелевский комитет объявил лауреатов в области медицины и физиологии. Ими стали британец Джон Гердон и японец Синья Яманака. Шведская академия наук наградила их за исследования в области стволовых клеток. Биологи обнаружили, что взрослые стволовые клетки человека можно перепрограммировать так, что они снова становятся молодыми и способными приобретать любую другую специализацию.

Нобелевская премия вручается с 1901 года. Церемония награждения лауреатов проходит в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря. Размер денежного вознаграждения составляет 10 миллионов шведских крон (на сегодняшний день это примерно 1,16 миллиона евро).

Церемония награждения нобелевских лауреатов по литературе, физике, химии, экономике, физиологии и медицине проходит в Стокгольме, Премию мира вручают в столице Норвегии Осло.