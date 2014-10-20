Российские дизайнеры покажут весенне-летние коллекции на Неделе моды

Фото: m24.ru

С 29 октября по 3 ноября в Гостином Дворе пройдет Неделя моды в Москве. Она состоится под девизом "Сделано в России". Свои коллекции сезона весна-лето 2015 покажут как прославленные отечественные модельеры, так и талантливые дебютанты.

Одно из главных событий российского модного мира традиционно откроет показ коллекции Валентина Юдашкина. Также собственное видение новинок грядущего теплого сезона представят Александр Арнгольдт, Маша Цигаль, Сергей Сысоев, Алина Асси, Лиза Романюк, Елена Теплицкая, Александр Арутюнов Вера Костюрина и другие именитые и успешные отечественные дизайнеры.

Свою первую коллекцию одежды представит на Неделе моды в Москве и певица Жасмин. Компанию ей составят также молодые дебютанты Адам Эдельберг и Екатерина Кормич. Fashion Time Designers, шоу-рум Red и Fashion Bazaar покажут капсульные коллекции молодых модельеров. Впервые на Неделе моды появятся минималистический бренд INSHADE, художники-модельеры Федя & Хайк и дизайнер Fatima Val, широко известные публике.

"В этом сезоне Неделя моды в Москве действительно покажет себя в новом образе, станет стартовой площадкой для молодых и перспективных дизайнеров и останется родным домом для наших общепризнанных мэтров", ‒ рассказал генеральный директор "Ассоциации высокой моды и прет-а-порте" Евгений Ящук.

Неделя моды в Москве проходит дважды в год. В этом году событию исполняется 20 лет.