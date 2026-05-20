Московский зоопарк возглавил кампанию по спасению бегемотов в Колумбии

Московский зоопарк возглавил кампанию по спасению 80 колумбийских бегемотов. Об этом сообщила генеральный директор Светлана Акулова.

В конце 80-х годов Пабло Эскобар завез пару бегемотов, после его смерти животные стали жить сами по себе и расплодились. Власти Колумбии решили их истребить.

Московский зоопарк предложил объединить усилия и найти бегемотам новый дом, планируется переселить их в специальные аккредитованные учреждения.

