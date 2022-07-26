Неизвестные дважды пытались проникнуть в дом принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии

В дом принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии дважды пытались проникнуть неизвестные. Оба случая зафиксировали еще в мае. Полиция расследовала инциденты, но личности преступников не называет.

Первый раз сигнализация сработала в особняке в годовщину свадьбы. Супруги были дома вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет. Вторая попытка проникновения произошла за несколько часов до вылета в Великобританию. Пара собиралась на юбилей королевы.

За жизнь Меган и Гарри отвечают экс-телохранитель Обамы и бывший глава службы безопасности Майкла Джексона. Тем временем принц стал судиться с британским правительством из-за отказа предоставить ему госохрану. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.