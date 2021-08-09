Пожары охватили Черногорию и Северную Македонию

Лесные пожары добрались до Балкан. Пламя приблизилось к жилым домам столицы Черногории Подгорице. Тысячи акров сосновых, буковых и дубовых лесов были уничтожены.

Спасатели пытаются локализовать возгорание. Мэр Подгорицы Иван Вукович сообщил в своем "Твиттере", что причиной пожара стал поджог. Уже арестованы пятеро мужчин.

Леса горят и в Северной Македонии. Правительство страны объявило о кризисном положении на 30 дней с 5 августа. Посольство России в Северной Македонии предупредило о необходимости учитывать ситуацию в процессе планирования поездок.

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