Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

Россияне могут отказаться от предоставления биометрии для получения услуг. Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон определяет виды биометрии – изображение лица и запись голоса. В документе также установлен запрет на принудительный сбор таких данных. Так, человеку не смогут отказать в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.

В законе прописано, что система должна обеспечивать обработку, сбор и хранение биометрии, а также их проверку для идентификации физлиц. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.