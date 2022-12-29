Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 17:15

Общество

Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Медведев призвал не пускать обратно в РФ уехавших россиян

Новости часа: Путин заявил, что власти продолжат создавать условия для работы инвесторов

Новости часа: Путин подписал закон о правах участников добровольных пенсионных программ

Новости часа: Песков прокомментировал ограничение поставок российской нефти

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть РФ

Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Путин исполнил новогоднюю мечту девочки из Запорожской области

Путин запретил поставлять нефть странам, поддержавшим потолок цен

Россияне могут отказаться от предоставления биометрии для получения услуг. Владимир Путин подписал закон о единой биометрической системе. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон определяет виды биометрии – изображение лица и запись голоса. В документе также установлен запрет на принудительный сбор таких данных. Так, человеку не смогут отказать в коммерческих и государственных услугах, если он не захотел предоставлять биометрию.

В законе прописано, что система должна обеспечивать обработку, сбор и хранение биометрии, а также их проверку для идентификации физлиц. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика