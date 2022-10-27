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Политика

Президент РФ выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября

Президент РФ выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября

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Владимир Путин выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября. Заседание Международного дискуссионного клуба будет посвящено теме "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ожидается обширное выступление Владимира Путина, после чего состоится дискуссия. При этом Песков не стал анонсировать темы, которые глава государства затронет в своей речи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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