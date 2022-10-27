11:15Политика
Президент РФ выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября
Владимир Путин выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября. Заседание Международного дискуссионного клуба будет посвящено теме "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ожидается обширное выступление Владимира Путина, после чего состоится дискуссия. При этом Песков не стал анонсировать темы, которые глава государства затронет в своей речи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.