Президент РФ выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября

Владимир Путин выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" 27 октября. Заседание Международного дискуссионного клуба будет посвящено теме "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ожидается обширное выступление Владимира Путина, после чего состоится дискуссия. При этом Песков не стал анонсировать темы, которые глава государства затронет в своей речи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.