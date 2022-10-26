Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию самой большой кольцевой линии метро в мире. Работы на завершающей стадии.

Также мэр города сообщил о будущем изменении интервала движения поездов. После запуска всех участков БКЛ интервал хотят сократить в два раза. На данный момент он составляет три минуты в час пик, а в перспективе хотят сократить до 1,5 минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.