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Транспорт

Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

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Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию самой большой кольцевой линии метро в мире. Работы на завершающей стадии.

Также мэр города сообщил о будущем изменении интервала движения поездов. После запуска всех участков БКЛ интервал хотят сократить в два раза. На данный момент он составляет три минуты в час пик, а в перспективе хотят сократить до 1,5 минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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