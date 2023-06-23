Эксперты рассказали, в каких случаях страховой полис не поможет отдыхающим

Менее 10% египетских пляжей при отелях оборудованы сетками, защищающими туристов от акул. Это касается и популярного курорта Хургада, где недавно из-за нападения хищника погиб мужчина.

Но опасны для отдыхающих не только акулы. В Красном море живут ядовитые медузы, рыбы и морские ежи. И это повод позаботиться о страховке. Какое лечение она покроет, а какие траты лягут на плечи туристов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.