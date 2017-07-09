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09 июля 2017, 09:15

Общество

Спрос на отечественные курорты понизился

Спрос на отечественные курорты понизился

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Россияне все меньше хотят отдыхать на родине. Спрос на отечественные курорты не вернется даже в бархатный сезон, на что указывают итоги предварительных продаж, передает телеканал "Москва 24".

По данным одной из систем бронирования, доля России в числе проданных путевок на начало осени упала с 17 до 5 процентов. А сама страна опустилась со второго на седьмое место в рейтинге популярных направлений. Возглавила список Турция, на нее пришлось больше трети всех проданных путевок. На втором месте Тунис, а третью строчку заняла Греция. При этом средняя стоимость зарубежных туров за последний год снизилась на 7 процентов и составила почти 84 тысячи рублей.
туризм новости путевки Вероника Иващенко
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