Москвичам рассказали, как добраться до Кудыкиной горы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Сегодня телезрителям предлагают отправиться на Кудыкину гору. Такой природный парк находится в Липецкой области. На самолете туда лететь больше часа, а билет обойдется от 2,5 тысячи рублей. На поезде дорога займет от 6 часов времени, но билет обойдется значительно дешевле – примерно 800 рублей.

Можно поехать на машине и полюбоваться видами по дороге. Путь займет 2,5 часа, а на бензин потребуется от 500 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.