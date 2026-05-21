Новости Москвы: в столице станет на 12 прогулочных речных судов больше

На Москве-реке станет на 12 прогулочных судов больше. Судовладельцы заключили со столичными властями договоры, по которым с начала сезона летней речной навигации в акватории работали 167 судов. ЦОДД составляет расписание рейсов и следит за их движением с помощью 500 камер. Такой подход позволяет точно отслеживать суда, контролировать маршруты и предотвращать нештатные ситуации.

В выходные, 23 и 24 мая, в столице пройдут полумарафон и весенний велофестиваль. Это большие спортивные события. Для безопасности участников в городе перекрывают движение. Уже нельзя проехать по Васильевскому спуску – от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Вечером 21 мая закроют проезд по Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Варварки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.