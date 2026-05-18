18 мая, 07:15Транспорт
Участок МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов временно стал бесплатным
На участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов в Москве временно не взимается плата. Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними, сообщает столичный департамент транспорта.
Также перекрыто движение в обе стороны от 5‑го проезда Подбельского до Щелковского шоссе. Ограничения ввели после пожара на Амурской улице 17 мая.
