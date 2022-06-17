В РФ начнут действовать новые справочники средней стоимости запчастей по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков сообщает, что с 19 июня будут действовать новые справочники средней стоимости запчастей для ОСАГО. По ним будут рассчитываться страховые выплаты с учетом ситуации на рынке запчастей после ухода иностранных компаний.

Так, по новому справочнику, стоимость некоторых запчастей выросла по сравнению с предыдущей версией почти на 30%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

