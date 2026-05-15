Москвичам напомнили о перекрытиях в центре города 16 мая

В центре Москвы ожидаются перекрытия в связи с эстафетой "Садовое кольцо" 16 мая, сообщила аедущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова. Водителей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться метро.

С 6:00 до 12:00 будет закрыто движение на участке Крымского моста. С 6:30 до 12:00 движение по Садовому кольцу ограничат в обе стороны. Парковка на участках ограничений будет запрещена с 00:00 16 мая до окончания мероприятия.

