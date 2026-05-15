День рождения Московского метрополитена будут праздновать три дня. Ровно 91 год назад в подземке поехали первые поезда. По случаю даты в метро организовали большую программу с экскурсиями, парадом поездов и выставками.

На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии открылась выставка вагонов разных поколений. Пассажиры могут увидеть культовые составы и сравнить их с современными. Стены старых вагонов были отделаны материалом Lincrust, напоминающим по текстуре обои.

