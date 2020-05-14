Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Специалисты подготовили к лету более 7 550 автобусов, электробусов и трамваев. Протестировали климатические системы, очистили и заменили фильтры в электробусах и автобусах. В трамваях также провели полное техническое обслуживание систем кондиционирования.

"Сотрудники ЦОДД ежедневно помогают тысячам пассажиров на причалах: сопровождают при посадке и высадке, подсказывают маршруты и способы оплаты поездки. С открытием новых причалов мы усиливаем команду, чтобы передвижения по воде оставались комфортными и безопасными для всех пассажиров",– рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала года QR-кодами в салонах автобусов и электробусов Мосгортранса воспользовались 8,5 тысячи раз. С помощью QR-кодов пассажиры могут поблагодарить водителя, оценить маршрут, предложить улучшение, сообщить о проблеме.