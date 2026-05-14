Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Метро в Москве строят с помощью самых современных цифровых сервисов. Сергей Собянин рассказал, как помогают технологии информационного моделирования. Они решают сложные задачи на этапе проектирования и прямо сейчас используются в работе над новыми участками.

"В Даниловском районе столицы строят образовательный комплекс для 720 учеников и 175 воспитанников. В здании общей площадью более 13,5 тысяч квадратных метров завершаются устройство кровли и внутренняя кладка стен, продолжаются фасадные работы и остекление, монтаж инженерных систем. Возведение объекта завершили более чем на 50%", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Два новых выхода из метро открылись рядом с главным входом в здание Ленинградского вокзала. Новые выходы формируют связь между различными видами транспорта и городской инфраструктурой.