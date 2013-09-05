Форма поиска по сайту

Новости

05 сентября 2013, 13:20

Город

На Дмитровском шоссе открыли тоннель и подземный переход

На пересечении Дмитровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом открылась новая развязка. Она позволит разгрузить транспортный поток в этом районе Москвы. Движение открыл Сергей Собянин. Участок расширили до шести полос, на нем убрали светофоры. Кроме этого, открылся тоннель длиной почти 700 метров, а для общественного транспорта заработала выделенная полоса. Около дома номер 42 на Дмитровском шоссе построили подземный переход.
транспорт развязки Дмитровское шоссе Елена Павлова новости Сергей Собянин

