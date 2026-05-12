Видео в соцсетях объединило любителей бега в Подмосковье

Утренние пробежки в Мытищах превратились в спортивное сообщество. Несколько дней назад местный спортсмен опубликовал видео-приглашение в соцсетях, идея быстро стала популярной. Теперь на совместные забеги приезжают жители не только Мытищ, но и Москвы, Королева, Пушкина и других городов Подмосковья.

По словам организатора Рената Алибекова, людей привлекает не только спорт, но и атмосфера общения. На пробежках нет строгих правил и соревнований, участники приходят за эмоциями, поддержкой и возможностью активно начать день. Многие признаются, что бег помогает отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом.

