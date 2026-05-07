Российский футболист Матвей Сафонов вышел в финал Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов сыграет в финале Лиги чемпионов. Голкипер ПСЖ помог парижскому клубу выйти в решающий матч турнира по сумме двух встреч. В полуфинале команда сыграла вничью с немецким клубом и сохранила преимущество по итогам противостояния.

Московский "Спартак" вышел в суперфинал Кубка России после победы над ЦСКА в столичном дерби. Единственный мяч забил Руслан Литвинов.

В хоккейном Кубке Гагарина ярославский "Локомотив" после двух поражений подряд смог довести серию с омским "Авангардом" до седьмого матча и вырвать победу в овертайме.

