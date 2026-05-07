07 мая, 08:00
Российский футболист Матвей Сафонов вышел в финал Лиги чемпионов
Российский вратарь Матвей Сафонов сыграет в финале Лиги чемпионов. Голкипер ПСЖ помог парижскому клубу выйти в решающий матч турнира по сумме двух встреч. В полуфинале команда сыграла вничью с немецким клубом и сохранила преимущество по итогам противостояния.
Московский "Спартак" вышел в суперфинал Кубка России после победы над ЦСКА в столичном дерби. Единственный мяч забил Руслан Литвинов.
В хоккейном Кубке Гагарина ярославский "Локомотив" после двух поражений подряд смог довести серию с омским "Авангардом" до седьмого матча и вырвать победу в овертайме.
