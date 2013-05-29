Опера в двух действиях "Золушка". Московский театр "Новая Опера"

Комическая опера в двух действиях "Золушка" Джоаккино Россини, поставленная в московском театре "Новая Опера".

Дирижер - Дмитрий Волосников; сценография и режиссура - Виктор Герасименко; пластика - Иван Фадеев; хормейстер - Юлия Сенюкова; художник по свету - Айвар Салихов.

Действующие лица и исполнители:

Золушка - Виктория Яровая; Дон Рамиро, принц - Алексей Татаринцев; Дандини, его камердинер - Илья Кузьмин; Алидоро, волшебник -: Артем Гарнов; Донь Маньифико, барон, отец Клоринды и Тисбы - Владимир Кудашов; Клоринда - Эльвира Хохлова; Тисба - Ирина Ромишевская.

Хор и оркестр театра "Новая Опера".

Режиссер телеверсии - Сергей Сидоренко.