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29 мая 2013, 16:00

Опера в двух действиях "Золушка". Московский театр "Новая Опера"

Опера в двух действиях "Золушка". Московский театр "Новая Опера"

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Комическая опера в двух действиях "Золушка" Джоаккино Россини, поставленная в московском театре "Новая Опера".

Дирижер - Дмитрий Волосников; сценография и режиссура - Виктор Герасименко; пластика - Иван Фадеев; хормейстер - Юлия Сенюкова; художник по свету - Айвар Салихов.

Действующие лица и исполнители:

Золушка - Виктория Яровая; Дон Рамиро, принц - Алексей Татаринцев; Дандини, его камердинер - Илья Кузьмин; Алидоро, волшебник -: Артем Гарнов; Донь Маньифико, барон, отец Клоринды и Тисбы - Владимир Кудашов; Клоринда - Эльвира Хохлова; Тисба - Ирина Ромишевская.

Хор и оркестр театра "Новая Опера".

Режиссер телеверсии - Сергей Сидоренко.
Сюжет: "Золотая коллекция" спектаклей
спектакли Золушка спецпроекты золотая коллекция
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