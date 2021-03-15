Новости России: аварийная посадка вертолета произошла в Татарстане

В Татарстане вертолет совершил посадку прямо рядом с жилыми домами. В результате инцидента никто не пострадал.

В Краснодарском крае загорелась газовая скважина. Густой столб дыма окрасил все небо в черный цвет. По сообщению МЧС, причина такого сильного пожара – вспыхнувшие остатки газа при демонтаже.

Тверские летчики решили превратить самолет в каток. Они залили лед прямо на борту Ан-124. Кадры появились в Сети. На них видно, как игроки в полном обмундировании катались по площадке. Авторы видео утверждают, что хоккейный матч прошел прямо в воздухе, во время полета. За кадром был слышен рев двигателей.

В Пензе родителей школьников заставляли покупать портреты губернатора. Когда сам глава региона узнал об этом, то был очень огорчен. По его словам, он не нуждается в таком проявлении уважения к себе и осуждает его. Губернатор поручил министру образования провести в школе служебную проверку и привлечь виновных к ответственности.

