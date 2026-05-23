23 мая, 09:30Происшествия
Новости мира: взрыв газа произошел на угольной шахте на севере Китая
Взрыв газа произошел на угольной шахте на севере Китая. Погибло более 80 человек. Возможно, число жертв еще увеличится. Сейчас спасательные работы продолжаются. Трагедия произошла на месторождении Люшэнью в городе Чанчжи. Ответственный за данную шахту представитель горнодобывающей компании задержан.
В Англии предлагают всем желающим совершить путешествие в прошлое. Там неподалеку от знаменитого стоунхенджа реконструировали неолитическое здание. Предполагается, что постройка использовалась древними людьми как сарай для вьючных животных, место для церемоний и помещение для отдыха строителей самого стоунхенджа. Ее возвели в ручную силами сотни волонтероов. Стоимость проекта составила 1 миллион фунтов.
