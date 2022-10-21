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Происшествия

Два сотрудника телерадиокомпании погибли после обстрела переправы в Херсоне

Два сотрудника телерадиокомпании погибли после обстрела переправы в Херсоне

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Двое сотрудников телеканала "Таврия" Херсонской области погибли из-за обстрела переправы. Об этом сообщили власти региона.

Среди них – бывший сотрудник телеканала Москва 24 Олег Клоков. Это подтвердил пресс-секретарь зампреда правительства Херсонской области Александр Фомин. Клоков приехал в Херсон по собственной инициативе, чтобы помогать региону развивать телевидение.

Украинские военные ударили ракетой РСЗО HIMARS. В итоге погибли четыре человека и около 10 ранены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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