Два сотрудника телерадиокомпании погибли после обстрела переправы в Херсоне

Двое сотрудников телеканала "Таврия" Херсонской области погибли из-за обстрела переправы. Об этом сообщили власти региона.

Среди них – бывший сотрудник телеканала Москва 24 Олег Клоков. Это подтвердил пресс-секретарь зампреда правительства Херсонской области Александр Фомин. Клоков приехал в Херсон по собственной инициативе, чтобы помогать региону развивать телевидение.

Украинские военные ударили ракетой РСЗО HIMARS. В итоге погибли четыре человека и около 10 ранены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.