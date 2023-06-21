Минобороны заявило, что Киев совершил попытку террористической атаки в Подмосковье

Киев совершил попытку неудавшейся террористической атаки в Московской области, сообщили в Минобороны. В Наро-Фоминском городском округе сбили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны РФ обвинили в этой ситуации украинскую сторону и подчеркнули, что Киев попытался осуществить террористическую атаку по объектам региона. В ведомстве указали, что все дроны были подавлены средствами РЭБ, в связи с чем они потеряли управление и рухнули.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.