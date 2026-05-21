Новости мира: в Нью-Йорке сильные дожди привели к затоплению станций метро

Сильные ливни и грозы обрушились на Нью-Йорк. На нескольких линиях метро возникли сбои из-за подтопления станций. Непогода пришла после аномальной жары, ранее температура в городе достигала 37 градусов.

Президент США Дональд Трамп проведет 21 мая закрытый брифинг с разведкой. По данным СМИ, встречу организовали после решения отложить атаку на Иран ради переговоров.

США не пустили рейс Air France из-за пассажира из Конго, где зафиксирована вспышка Эболы. Об этом сообщают американские СМИ. Самолет перенаправили в Канаду вместо Детройта.

