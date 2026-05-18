Новости мира: землетрясение разрушило десятки жилых домов на юге Китая

Землетрясение на юге Китая в районе города Лючжоу разрушило десятки жилых домов. Власти эвакуировали около 7 тысяч жителей. По данным ученых, это самое сильное землетрясение в регионе за всю историю наблюдений.

Во время авиашоу в американском штате Айдахо столкнулись два истребителя, выполнявших сложный маневр. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как один самолет задевает другой, после чего в небе раскрываются парашюты. Пилоты успели катапультироваться.

В Венгрии под Будапештом выбежавший на дорогу заяц сбил электросамокатчика, который ехал со скоростью 35 километров в час. Мужчина отделался ушибами благодаря шлему и экипировке.

