Новости мира: 11 человек спасли у берегов Флориды после крушения самолета

11 человек спасли в Атлантике у берегов Флориды после крушения самолета. По данным береговой охраны США, воздушное судно совершило аварийную посадку в океане из-за технической неисправности. Выжившие около 5 часов дрейфовали на спасательном плоту, пока их не обнаружили спасатели. Все пассажиры были подняты на борт и доставлены в безопасное место. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Причины аварии выясняются.

На юге США после удара молнии вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь уже охватил тысячи гектаров. В Техасе он уничтожил железнодорожный мост, дома местных жителей и транспорт. Пламя распространяется быстро из-за сухой погоды и сильного ветра. В некоторых районах проводится эвакуация, работают пожарные службы.

