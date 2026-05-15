Юрист назвал электросамокаты объектом повышенной опасности

Электросамокаты являются объектами повышенной опасности, заявил юрист Алексей Сердюков. По словам эксперта, в правилах дорожного движения есть термин "средства индивидуальной мобильности" (СИМ), к которым относятся электросамокаты.

ПДД прямо указывают, что во всех случаях совмещенного движения пешеходы имеют приоритет. Ответственность за ущерб, причиненный объектом повышенной опасности, несет водитель. Если самокат находится в аренде, ответственность также возникает перед кикшеринговой компанией.

