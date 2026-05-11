11 мая, 18:30
Новости регионов: в Тюмени из-за порывов ветра из новостройки вылетело окно
В Тюмени из-за сильных порывов ветра из новостройки на верхнем этаже вылетело пластиковое окно вместе с частью стены. Очевидцы опубликовали видео происшествия в социальных сетях.
В Калининграде спасатели вытащили лося, который забрел на территорию частного дома и упал в пустой бассейн глубиной полтора метра. Для того, чтобы достать животное, потребовался грузовик с краном-манипулятором.
В Сочи неравнодушный мужчина вытащил собаку из реки с быстрым течением – пес не мог выбраться самостоятельно. Уровень воды был невысоким, благодаря чему спаситель смог устоять на ногах.
